捜査関係者によりますと、きょう午後0時50分ごろ、東京・豊島区南大塚のマンション一室で「自殺未遂」と119番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、部屋には母親と小学3年生の娘がいましたが、母親は意識がもうろうとした状態で「娘の首を絞めた」などと話し、娘は死亡が確認されました。母親は練炭を使用したとみられ、病院に搬送されました。警視庁は、母親の回復を待って事情を聴く方針です。