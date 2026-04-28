イランによる戦闘終結にむけた新たな提案について、アメリカの複数のメディアは、トランプ大統領が不満を示していると報じています。アメリカとの協議が行き詰まるなかイランは、ホルムズ海峡の問題を先に協議し封鎖が解除された後に、核問題について話し合う新たな提案を行ったと報じられています。ホワイトハウスレビット報道官「新提案を検討はしていません。けさ議論しただけです。これについてはまもなく、大統領が直接話す