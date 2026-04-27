「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」を運営している株式会社ジャパンエンターテイメントは、ゲストに夏こそ快適にパークをお楽しみいただくことを目指して、数億円の投資を含む暑さ対策を続々と導入していく。■ゲストが沖縄の夏を存分に楽しめるパーク環境づくりに取り組むジャングリア沖縄では、大自然を満喫してもらうために屋外スペースが多い設計となっており、ゲストから日陰や休憩スペースの充実を求める声があった。