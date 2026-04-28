安定の兆しが見えない円安や、想定外の奨学金の不採用…。さまざまな理由から苦境に立たされている日本人留学生らを、ニュース番組『わたしとニュース』が取材。その背景にある課題を、留学奨学金プラットフォームの運営会社の代表取締役と考える。【映像】日本人留学生のリアルな食事（実際の様子）東京大学3年生でイギリスに交換留学中のサクラさん。交換留学制度を利用して学費を抑えながらやりたかった学問に打ち込んでい