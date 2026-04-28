ロバーツ監督が言及米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は、28日（日本時間29日）の本拠地マーリンズ戦で先発マウンドに上がる予定。今季初めて中5日での登板となり、デーブ・ロバーツ監督は起用法に言及した。26日（日本時間27日）のカブス戦で60打席ぶり本塁打となる6号を放った大谷。一夜明けた27日（同28日）、日本時間の朝に指揮官から最新ニュースがもたらされた。大谷は28日（同29日）に今季初の中5日でマーリンズ