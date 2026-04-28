news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「アイドルファン仲間で共謀かライブ帰りに“コンビニ窃盗”」についてお伝えします。◇◇◇窃盗の疑いで逮捕されたのは飯塚晃生容疑者（23）ら男女4人。警視庁によりますと、4人は今年1月、東京・千代田区のコンビニで高級シャンパンウイスキー2本、あわせて2万円相当を盗んだ疑いがもたれています。実はこの4人の接点は、アイドルグループのファン仲間。ファンクラブを