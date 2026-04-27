既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「ゴールデンウィークの過ごし方と夫婦仲の関係性」に関する意識調査を実施し、その結果を発表しました。【画像】夫婦仲が悪い…GW、どう過ごす？既婚男女のTOP回答は（図解：4枚）GWの過ごし方と「夫婦仲」の関係性とは…？調査は4月16〜19日、20〜59歳の既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計2000人か