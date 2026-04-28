医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を可決した衆院本会議＝28日午後医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は28日午後の衆院本会議で、与党などの賛成多数により可決され、衆院を通過した。出産費用を無償化するため、正常分娩に全国一律の単価を設け、全額を公的医療保険で賄う制度を新設する。市販薬と効能や成分が似た「OTC類似薬」に薬剤費の25％を上乗せするなど、患者の負担増となる制度も盛り込ん