4月22日、Xのプロダクト責任者を務めるニキータ・ビア（Nikita Bier）氏の投稿により、Xに新たな機能が追加されたことが明らかになりました。今回のアップデートではユーザー体験を向上させる複数の機能が実装されていますが、密かに注目を集めているのが「おすすめ」タブに表示される特定のトピックを一時停止できるツールです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■タイムラインの荒れやSNS疲れに効く「時限