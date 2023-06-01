上海地下鉄で座席をめぐり女性客2人が取っ組み合いのけんかになる騒動があった。中国メディアの極目新聞が26日に伝えた。記事によると、25日午後2時ごろ、地下鉄の乗客から係員に「女性同士がけんかをしている」との連絡があった。現場で撮影された映像には、女性2人が取っ組み合い、髪の毛をつかみ合っている様子が映っている。座席に座っていたほかの乗客にもぶつかるなど、周囲の大きな迷惑になっていたようだ。対応にあたった