28日午前11時半頃、広島県三次市南畑敷町の製薬工場でタンクが爆発する事故がおきました。消防によると午前11時半過ぎ、付近の住民から「タンクが爆発した」などと通報がありました。消防車8台・救急車5台が出動、タンクからは炎が上がっておあり、現在も消火・救助活動が続いています。3人が重傷、2人がケガをしていて、いずれも病院に搬送しているということです。【2026年4月28日13時40分現在】