北京国際モーターショーで展示された、吉利汽車のSUVタイプのHV＝26日、北京（共同）【北京共同】中国の自動車メーカーが電気自動車（EV）だけでなく、日本勢が得意とするハイブリッド車（HV）でも攻勢をかけている。開催中の北京国際モーターショーでは「燃費世界一」をうたう新たなHVのシステムが登場。日系メーカー関係者には「脅威だ」「うかうかしていられない」と危機感が広がっている。吉利汽車が新開発したシステム「i