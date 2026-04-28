浦和レッズは28日、マチェイ・スコルジャ監督の契約を双方合意の上で解除したことを発表した。ラファウ・ヤナスコーチ、林舞輝コーチもそれぞれ契約解除に。また、U−21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチを務めていた田中達也氏が明治安田J1百年構想リーグ終了まで暫定的にトップチームの指揮を執ることも発表されている。スコルジャ監督はポーランド出身の現在54歳。母国の強豪レギア・ワルシャワやレフ・ポズナ