インターネット掲示板「２ちゃんねる（現５ちゃんねる）」開設者として知られるひろゆきこと実業家の西村博之氏が２８日、都内で行われた「ＵＰ−Ｔ×ＡＫＢ４８Ｇｒｏｕｐ新ＣＭ発表会」にＡＫＢ４８ら４８グループ全６組と出席した。オリジナルＴシャツの制作を請け負う会社「ＵＰ−Ｔ」のイベント。新ＣＭの撮影は、全国各地で活動する４８グループとのスケジュールを合わせるために早朝から行ったといい「おっさん枠の