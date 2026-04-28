お笑いコンビ「鬼越トマホーク」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」が２７日に更新され、ゲストとしてお笑いコンビ「霜降り明星せいやが登場。相方・粗品とのコンビ結成のいきさつを明かした。動画内で「粗品に誘われてないと僕は芸人になってないんで」と話し始めたせいや。中学生の頃から友人とコンビを組み、ネタを書き続けて高校生になったせいやは、高校生向けの漫才大会を知り出場を決意。「