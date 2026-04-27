元大阪地検トップからの性的暴行被害を訴える女性検事が、4月30日に辞表の提出を決断したことがわかりました。大阪地検の女性検事・ひかりさん（仮名）は、準強制性交の罪に問われている元大阪地検の検事正・北川健太郎被告（66）からの性的暴行被害を訴えています。ひかりさんは自らの職を賭して国や検察に求め続けた第三者委員会の設置が聞き入れられないため、4月30日に辞表を提出することを決めました。大阪地検 検事・ひかり