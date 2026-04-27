1969年（昭和44年）9月10日、東京・渋谷区恵比寿の質店の長男、横溝正寿ちゃん（当時7歳）が登校途中に連れ去られた。犯人が要求したのは500万円（現在の貨幣価値で約3400万円）。そして電話口でこう告げた。「警察に知らせたら“かたわ”になるか、生きては戻らない」所持金わずか304円犯人はすでに正寿ちゃんを殺害していた。誘拐当日の朝、通学路で待ち構えた犯人は因縁をつけて正寿ちゃんを殴打し、近くの公衆便所に連れ