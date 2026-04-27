応援感謝パレードに参加した三浦璃来、木原龍一組【写真：徳原隆元】THE ANSWER

まだやりたいという思いは「ないです！」引退表明した三浦璃来、質問に即答

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 25日、TEAM JAPANの「応援感謝パレード」に三浦璃来木原龍一組が参加
  • 松岡修造からの質問に三浦は「まだやりたいわよ!」と即答した
  • 「木原が一番のパートナー」と続けると、来場者からは喝采が送られた
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