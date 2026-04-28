俳優の木村拓哉さん（53）が、2026年4月25日にYouTubeを更新。「ギャルカフェ」を訪れた様子を公開した。「今日も元気に、ちょりおつ〜！」動画の冒頭、「ギャルカフェ」と書かれ、ギャルの写真やプリクラが所狭しと貼られたドアの前で、木村さんが「やめとくか」とおどけつつ入店。「平成ギャル」を思わせるヘアメイクの店員たちから熱烈な歓迎を受け、木村さんは一度外に出るボケも見せた。ギャル芸人として知られる、お笑いコン