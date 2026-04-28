北海道・旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして任意の聴取を受けている男性職員が、周辺に対し、「妻は東京に行った」などと説明していたことがわかりました。■旭山動物園“遺体遺棄”で開園2日延期27日午後、旭山動物園は、今回の件について、初めてコメントを出しました。旭山動物園HPより「この度、誠に遺憾ながら、本市職員が重大事案に関与した疑いで警察に事情聴取を受けております。皆様にご心配とご迷惑をおか