新生活が始まるこの時期、身近な人の就職に関する話は気になるものです。中でも「公務員」と聞くと、安定していて給料が良いイメージを持つ人は多いかもしれません。掲題のような公務員のごみ収集作業員は、どの程度の給料をもらっているのでしょうか。 本記事では、ごみ収集作業員の年収水準を紹介するとともに、東京23区で議論されている「ごみ収集有料化」が彼らの仕事にどう影響するのかについて解説します。