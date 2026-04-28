コンビニや介護の世界で外国人が増えていると感じるなか、いまや、ドライバーの顔ぶれも大きく変わろうとしています。なぜ、トラックやタクシーなどの外国人運転手は増えているのか？接客とは違い、交通ルールや免許取得には言語のハードルも大きそうなのにどうしてでしょう。「移動インフラは待ったなしなんです」と言う、ほめちぎる教習所 伊勢の副管理者・米澤義幸さんに伺います。 【写真】「皆さん