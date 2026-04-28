映画監督・プロデューサーとして活動する安田淳一さんによる「無償エキストラ」の募集が波紋を広げている。「無償エキストラ様を募集します」→批判受け再募集発端となったのは、2026年4月27日に投稿された「太秦映画村で5月9日(土)『心配無用ノ介 天下御免』に出演して下さる無償エキストラ様を募集します」との募集ポストだった。大元の投稿はすでに削除されているが、安田さんは「先の募集告知について色々なご意見を頂きました