大阪・南港で子どもたちに人気のミニカーを集めたイベントが開かれています。 大阪・南港で開かれている「トミカ博 in OSAKA」はミニカーの「トミカ」を集めたイベントです。今年のテーマは「パトロールカー」で、一斉に出動したパトカーが巨大なスライダーを滑り降りる様子に、子どもたちは目を輝かせていました。 （訪れた子ども）「めっちゃたのしかったです」