宮城県石巻市の自宅で2025年4月、高校1年の息子を刃物で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われた無職佐々木嘉志被告（49）の裁判員裁判で仙台地裁は28日、懲役3年、執行猶予5年（求刑懲役6年）の判決を言い渡した。判決で榊原敬裁判長は、離婚後に引き取った息子の食事を満足に用意できないと思い悩み、息子を殺害して自殺することを考えるようになったと指摘。「最も信頼していたであろう父親に、15歳の若さで命を絶たれた