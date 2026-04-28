マイナビが運営する「マイナビ転職」は4月24日、2026年1-3月総評「正社員の初年度年収レポート」および「正社員の求人件数・応募数推移レポート」を発表した。調査は2026年3月までに同サイトに掲載された求人情報を対象とし、正社員以外の雇用形態を除外して集計した。○2026年3月の正社員平均初年度年収は、511.0万円で過去最高2026年3月の正社員の平均初年度年収は全体で511.0万円となり2018年の調査開始以来、過去最高となった