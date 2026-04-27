3ピースバンド・UNISON SQUARE GARDENは27日、公式サイトを更新し、ドラムの鈴木貴雄が、7月の幕張メッセ公演をもって脱退することを発表。これに伴い、活動休止することを公表した。【写真】脱退を発表したドラムの鈴木貴雄（中央）サイトでは「いつもUNISON SQUARE GARDENを応援してくださる皆様へ」と題し文書を発表。「この度、2026年7月15日幕張メッセ公演をもちましてUNISON SQUARE GARDENからドラム鈴木貴雄が脱退する