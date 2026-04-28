フリーアナウンサーの道岡桃子（38）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。制服姿を披露した。【写真】「現役でいけます」「クラスメイトになりたい」…38歳・道岡桃子、衝撃の“制服姿”UX新潟テレビ21でアナウンサーとして活躍後、フリーに転身した道岡。この日は「高校23年生…こりゃ入学拒否だ笑」という自虐的なコメントとともに、制服姿の写真を公開した。この投稿に「現役でいけます」「似合ってますよクラス