みなさんが、美容室を「変えよう」と思うのはどのような場面ですか。株式会社リクルート（東京都千代田）の調査研究機関『ホットペッパービューティーアカデミー』が実施した「美容サロン顧客満足調査2025【美容室編】」によると、女性は「施術」、男性は来店前の「サロンを知る」がそれぞれ1位となりました。【漫画】美容師「普段ワックスつけますか？」→この質問の意味って？ その真意にSNSが驚き調査は、過去1年間に美容室を利