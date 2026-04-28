米ニューヨーク市で、完全電動航空機をマンハッタンからジョン・F・ケネディ（JFK）国際空港まで飛行させる実証実験が行われている/Courtesy of Joby Aviation. (c) Joby Aero, Inc.（CNN）米ニューヨーク市で、完全電動航空機をマンハッタンからジョン・F・ケネディ（JFK）国際空港まで飛行させる実証実験が行われている。運航会社はいずれ世界各地で空飛ぶタクシーを実用化したい意向だ。ニューヨーク市内の2カ所を結ぶ電動垂直