リング誌記者が見解ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、世界3階級制覇王者でWBA、WBC、WBO世界同級1位の中谷潤人（M・T）によるビッグマッチが5月2日、東京ドームで開催される。決戦を5日後に控え、米国の権威あるボクシング専門誌「ザ・リング」の記者は「波乱の余地はある」と独自見解を明かした。日本ボクシング界の巨頭2人が激突する世紀の一戦。2階級4団体統一の実績と経験の差から下