路上で金塊奪われる奪ったのは3人組か…逃走中きょう午後、東京・葛飾区の路上で男性4人が催涙スプレーをかけられ2キロの金塊を奪われました。金塊を奪ったのは3人組とみられ、警視庁が行方を追っています。【写真を見る】【速報】東京・葛飾区新小岩で男性4人が金塊奪われけが換金で店持ち込む際に襲われる現場から3人組が逃走か警視庁きょう午後1時45分ごろ、葛飾区・東新小岩の路上で、「『こら』と声が聞こえてベラン