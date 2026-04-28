子どもが恋愛をして彼氏彼女ができると、親としても応援したくなるもの。でも高校や大学などの進学に影響が出てくると心配になってしまいますね。ママスタコミュニティのあるママのお子さんも、彼氏中心の考えになっているようです。こんな相談がありました。『中学2年生の娘が塾の講習に通う予定です。そこの進学希望高校記入欄に彼氏と全く同じ高校を書いていました。彼氏はいい子ですが、高校まで一緒はいかがなものかと。娘は