ヘアメイク森田玲子です。隠したいところはあるけど、厚塗りに見えるのはイヤ…！できるだけ自然なまま美肌に見える仕上がりを目指したいですよね。お悩みはカバーしつつ、自然なツヤ肌を作る方法をまとめました。ぜひチャレンジしてみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら下地を複数色使う厚塗りになる大きな原因は、カバー力をファンデーションのみに頼ることです。ファンデーションだけでなく、下地やコンシーラーを併用する