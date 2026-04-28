テレビ朝日は２８日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、同局系の朝の情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・前８時）でのコメンテーターの発言を謝罪した。１０日放送の同番組で、コメンテーターの元同局社員・玉川徹氏が、トランプ米大統領の娘婿でユダヤ人のジャレッド・クシュナー氏が米国とイランの協議に参加したことの是非を問う発言をした。番組公式サイトでは、１５日に「差別と受けとられかねない