息子の結婚が決まると、親としては祝福の気持ちと同時に、結婚式の準備や費用のことも気になってきます。 特に、相手方から挙式費用の負担について希望を伝えられると、「両家の負担はどのように考えるのが一般的なのか」「こちらはどう受け止めるべきなのか」と戸惑うこともあるでしょう。 結婚式の費用は金額が大きくなりやすいため、考え方の違いがそのまま不安につながる場合もあります。そこで本記事では、親の