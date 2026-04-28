アメリカ・ニューヨークでNPT＝核拡散防止条約の再検討会議が開幕し、初日からアメリカとイランが非難の応酬を繰り広げました。国連・グテーレス事務総長「今こそ真の平和への唯一の道である軍縮と核不拡散への取り組みを改めて誓うべき時だ」27日に開幕したNPTの再検討会議の冒頭、国連のグテーレス事務総長は核の脅威の拡大に危機感を示し、「条約に再び命を吹き込む必要がある」と訴えました。会議では、イランが副議長国の一つ