毎年恒例のリアルイベント「ニコニコ超会議」が2026年4月25日に幕張メッセ（千葉市）で開催され、ステージ登壇中の「ひろゆき」こと実業家・西村博之氏に対し、不審者が物を投げる事案が起きた。主催のドワンゴ（東京都中央区）は取材に、不審者は現場で取り押さえたうえで警察に引き渡したとし、「関係各所と連携のうえ、法的措置を含めた厳正な対応を検討しており、当該人物に対しては今後の再入場をお断りする方針です」などと