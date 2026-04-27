名古屋市東区で4月5日に発生したスタンガンを使った強盗致傷事件で、16歳と14歳の少年2人が逮捕されました。 逮捕されたのは、いずれも名古屋市守山区の無職の少年(16)と中学生の少年(14)です。 警察によりますと、2人は4月5日、東区の商業施設「イオンモールナゴヤドーム前」で、男子中学生2人にナイフやスタンガンを突きつけて「金出せ」などと脅し、現金計1万1000円余りを奪った上、スタンガンを押