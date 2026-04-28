飼い主さんがうっかり朝帰りをしてしまうと、あれ…？お出迎えにきた猫さんたちが見せたまさかのリアクションが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で3.3万回再生を突破し、「たまに忘れられる飼い主あるある」「可愛すぎますねぇ♡」「顔が全てを物語っている…w」といったコメントが寄せられました。 【動画：朝帰りしてしまった飼い主→ネコたちが出迎えてくれたかと思いきや…『想定外のリア