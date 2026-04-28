子どもが成長し、手が離れはじめる頃のママもいるのではないでしょうか。ふと街なかで赤ちゃんを見かけた瞬間、胸がきゅっとなる……そんな経験はありませんか？かつては余裕もなく必死だったはずなのに、今はただ「可愛い」と思える。あの小さな手、ふっくらほっぺ、ママの首元にぎゅっとしがみつく姿に、理由のわからない感情があふれることがあるかもしれません。投稿者さんは40代半ば、子どもは大学生と高校生だといいます。