【ワシントン共同】米ホワイトハウス記者会のウェイジア・ジャン会長（CBSテレビ）は27日、発砲事件で中止になった25日の夕食会で提供されるはずだった約2600食分のステーキやロブスターについて、会場のホテル側がフリーズドライし、虐待を受けた女性や子どもの保護施設に寄付したと明らかにした。夕食会の開始から約30分後、発砲事件が発生。主菜が提供されないまま、中止となっていた。