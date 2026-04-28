日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）が27日に放送され、街頭インタビューのVTRに人気歌手が登場した。「全国のご当地問題を調査した件」のコーナーで、番組スタッフは「堺市民が何に使ったか分からない支出で全国1位になった問題」を調査。その最中に遭遇したのが、同市出身の人気男性デュオ「コブクロ」の黒田俊介だった。VTRを見守っていたMCの村上信五は「あれ?!」と驚き、街頭インタビューを快諾された番組スタ