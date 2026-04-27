献血のノベルティでもらった水筒に「いやどうも血どうも」――。そんなストレートすぎる一言が書かれていたら、思わず二度見してしまいそうです。定期的に献血に通っているアノンさん（@myplace_mypace）がThreadsに水筒の写真を投稿すると、「かなり攻めてますね」といった声が寄せられ、注目を集めました。【写真】「血どうも」献血でもらった水筒はインパクト強すぎ今回話題になったのは、献血でもらったノベルティの水筒です