【モデルプレス＝2026/04/27】乃木坂46の4期生・金川紗耶が1st写真集（タイトル未定、DONUTS／主婦の友社）を6月30日に発売することが決定。あわせて、金川の先行カットとコメントが公開された。【写真】24歳乃木坂メンバー、くしゃっと笑う自然体な可愛さ披露◆金川紗耶、1st写真集決定圧倒的な美しさに、無邪気なキャラクター。パフォーマンスでは抜群のダンススキルでファンを魅了する金川。「写真集を出すことが夢のひとつだっ