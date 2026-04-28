◇ア・リーグホワイトソックス−エンゼルス（2026年4月27日シカゴ）雨上がりに深夜の逆転弾だ!ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が27日（日本時間28日）、エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。4−5の7回無死二、三塁の第4打席で、ポメランツから3試合ぶり、両リーグ単独トップとなる12号逆転3ランを放った。右翼席に向かって豪快なひと振りで放物線を描いた一打は、球速度95・8マイル（約154・1キロ）、382フ

◆村上宗隆、12号本塁打の動画 MUNETAKA MURAKAMI'S MLB-LEADING 12th HOME RUN



White Sox have taken the lead! pic.twitter.com/VewiEdfe7d — MLB (@MLB) April 28, 2026