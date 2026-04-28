「マクドナルド」は、4月28日（火）に公式Xを更新。水色、ピンク、黄色、オレンジの衣装をまとった複数人の手元が写る画像が公開され、SNSでは「この手…見覚えあり」「ぜったいモナキちゃんだわ!!」「モナキとマックコラボ!?」とファンがざわついてる。【写真】モナキって？メンバーをソロカットでチェックする■モナキって？この日投稿されたのは、4月27日（月）から期間限定で販売されている「グリマスシェイク ブルーベ