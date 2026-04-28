ホワイトハウス記者協会の夕食会に参加したトランプ米大統領＝25日/Nathan Howard/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は27日、イランが示した最新の提案を受け入れる可能性は低いと示唆した。イランはホルムズ海峡を再開するとしながらも核開発計画をめぐる問題は後の交渉に委ねる案を提示していた。事情に詳しい2人の関係者によると、トランプ氏は27日に国家安全保障の高官らとイランについて協議した会合でこの見解を伝えた。