―［ファストファッション、全部買ってみた］― ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。◆コスパよく速攻でおしゃれになりたい人は必見今回はユニクロとGUで買えるトレンドアイテムを3点を紹介します。速攻でオシャレになりたい、トレンドをコスパよく取り入れたい。そんな方にぴったりの内容です。ぜ