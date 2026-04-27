TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』が、5月11日後7時から生放送される。宇多田ヒカルやSEKAI NO OWARIら豪華アーティストが出演し、話題曲の数々を披露する。【写真】セカオワ、自宅リビング＆スタジオ貴重写真公開大反響企画「マンスリーライブ！」では、SEKAI NO OWARIが2週目として登場。「眠り姫」「Habit」「RAIN」の代表曲3曲をフルサイズでパフォーマンスし、1ヶ月にわたり計12曲を届ける企画の一環として注目を集